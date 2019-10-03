В России задумали снова повысить цену на водку

Минимальная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра в России может вырасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Он уточнил, что ведомство планирует предложить цену от 230 рублей. Новые нормы могут начать действовать уже в следующем году, однако окончательное решение еще не принято. Кроме того, планируется повышение стоимости коньяка — с 388 до 420-430 рублей за 0,5 литра.

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В середине сентября с просьбой повысить цену в Минфин обратились представители Союза производителей алкогольной продукции (СПАП). Тогда речь шла о 233 рублях за поллитровую бутылку. В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк — 388 рублей, на бренди — 307 рублей за бутылку (0,5 литра).

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