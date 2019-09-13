В России попросили поднять цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение повысить минимальную розничную цену на водку за бутылку 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента союза Игоря Косарева.

«Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 рубля за пол-литровую бутылку», — сказал он. По словам Косарева, в при определении новой цены нужно учитывать увеличение ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей за литр в 2020 году, а также рост цен на стекло и пшеницу.

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В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк — 388 рублей, на бренди — 307 рублей за бутылку (0,5 литра). В первом полугодии 2019-го по сравнению с тем же периодом прошлого года розничные продажи водки в России снизились на 0,3 процента, до 34,3 миллиона декалитров. По сравнению с июнем 2018-го продажи водки уменьшились на 1,9 процента.

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