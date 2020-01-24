Россиянам назвали первые признаки рака кожи

Первые признаки кожных онкологических заболеваний — это незаживающие ранки, растущие родинки и пятна с нечеткими границами, которые по цвету отличаются от веснушек и родинок. Об этом рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Также среди первых симптомов — увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела», — добавил Сидоров.

По его словам, обнаружить рак кожи на ранних стадиях можно, если внимательно следить за ее состоянием. В таких случаях он рекомендовал посетить врача, который проведет исследования, поставит диагноз и назначит лечение.

Онколог отметил, что на ранних стадиях рак лучше поддается лечению. Он указал, что раньше при выявлении меланомы россиянину оставалось жить три-четыре месяца. Сейчас выживаемость превышает шесть лет.

Рак кожи за исключением меланомы считается самым частым диагностированным онкологическим заболеванием в России. В год регистрируется 78,5 тысячи таких случаев. На втором месте находится рак молочной железы — 70,3 тысячи случаев.

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