Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи

Главный врач московской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мясникова, если человек не может жаропонижающими препаратами сбить температуру выше 38-39 градусов на протяжении нескольких дней, то обязательно следует позвонить в скорую помощь и вызвать врачей.

Материалы по теме «За нами нет никого, врачей заменить некому» Российские медики о своих коллегах, умерших при спасении больных от коронавируса

Кроме того, звонить в службу спасения стоит, если больному сложно дышать, организм обезвожен и наблюдается спутанность сознания. Мясников отметил, что такие симптомы часто выявляются при коронавирусной инфекции. Он также сказал, что одним из таких симптомов являются моча с резко измененным оттенком и отсутствие слюноотделения во рту. Уточняется, что важно вызвать врачей при выраженной заторможенности, в связи с которой человеку тяжело выговаривать слова.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский также объяснил россиянам опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавирусной инфекции. Он пояснил, что их профилактическое применение увеличивает вероятность бактериальных осложнений во время болезни, и предостерег от употребления таких препаратов без особого повода.

По состоянию на 6 мая в России всего зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала эпидемии скончались от осложнений 1 537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных, при этом большая их часть остается в Москве — 5 858.