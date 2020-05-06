Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В 82 регионах России за последние сутки выявлены новые случаи коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев в Москве (5858 случаев за сутки), Московской области (829 случая) и Санкт-Петербурге (312 случаев). Также в пятерке Нижегородская область (272 случая) и Дагестан (181 случай).

Далее идут Мурманская область (136), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий автономный округ (105) и Республика татарстан (102). В остальных регионах страны за сутки выявлено менее сотни зараженных.

Меньше всего новых случаев в Смоленской и Курганской областях, Республике Алтай, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Во всех этих субъектах за сутки появилось только по одному новому пациенту с подтвержденным COVID-19.

Всего в России с начала эпидемии уже 165 929 человек заразились коронавирусом. 1537 пациентов скончались, более 21 тысячи смогли справиться с болезнью.

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