Число умерших россиян с коронавирусом превысило 1500

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 1537, за последние сутки зафиксировано 86 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 6 мая.

1537 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 6 мая

Накануне в Минобороны сообщили, что новый коронавирус выявили у 1475 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах — у 1186 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 мая превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. За весь период пандемии скончались 257 288 пациентов, 1,19 миллиона человек выздоровели. Больше всего зараженных зафиксировано в США, далее по числу подтвержденных случаев следует Испания и Италия.

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