Минобороны обнародовало новые данные о случаях коронавируса в армии

За все время тестирования коронавирус выявили у 1475 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах — у 1186 человек. Новые данные обнародованы на сайте Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что в госпиталях Минобороны лечение проходят 378 человек, в изоляторах по месту службы — 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –14 человек, изолированы на дому – 569 человек, выздоровело — 174 человек (за весь период). Среди военнослужащих в военных вузах выздоровели 187 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155 370. Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской (плюс 174) и Мурманской областях, Дагестане.

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