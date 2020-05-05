Создано способное победить коронавирус антитело

Нидерландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

Созданные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Их работа заключается в поиске конкретного участка патогена и воздействии именно на него.

Во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. В частности, оно нацеливается на белковые шипы, придающие новому вирусу форму короны и позволяющие ему проникать в клетки человека.

Для выработки антител использовались генетически модифицированные мыши. Когда стало ясно, что 47D11 проявляет нейтрализующую активность, было решено отредактировать антитело и создать подходящую для человека версию.

В дальнейшем разработку ждут клинические исследования для подтверждения полученных результатов, затем она будет протестирована на животных и людях. Пока применять это антитело в медицине нельзя, но в будущем оно может помочь предотвратить заражение и лечить инфицированных коронавирусом.

Ранее в Израиле ученые также нашли антитела, которые можно использовать в разработке лекарства от COVID-19.

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