ВОЗ усомнилась в эффективности лекарства от Эболы против коронавируса

Пока недостаточно доказательств эффективности препарата ремдесивир при лечении коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

Он рассказал, что ремдесивир участвует в «тестах солидарности» в больницах по всему миру. В рамках этой программы испытываются четыре разных препарата и способа лечения коронавируса для выявления наиболее эффективного. Сейчас ВОЗ запросит у США информацию об опыте применения лекарства, а также о его доступности.

«Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого лекарства», — уточнил Райан.

Ранее испытания ремдесивира показали, что он помогает при лечении коронавируса. Лекарство снижает длительность проявления симптомов с 15 дней до 11. 1 мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса

Изначально противовирусный препарат был создан для лечения Эболы. Он атакует энзим, который необходим вирусу для воспроизведения внутри человеческих клеток.

По данным на 4 мая, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,15 миллиона), Испания (217,4 тысячи), Италия (210,7 тысячи), Великобритания (187,8 тысячи), Франция (168,9 тысячи) и Германия (165,6 тысячи).

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