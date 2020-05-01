В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Трамп назвал ремдесивир важным средством для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусом. Он также отметил, что США используют все инструменты, ресурсы и возможности для защиты своих граждан.

Ранее испытания ремдесивира показали, что он помогает при лечении коронавируса. Лекарство снижает длительность проявления симптомов с 15 дней до 11.

Изначально противовирусный препарат был создан для лечения Эболы. Он атакует энзим, который необходим вирусу для воспроизведения внутри человеческих клеток.

По последним данным, в мире зафиксировано более 3,3 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них около 237 тысяч человек скончались, еще около миллиона — вылечились.

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