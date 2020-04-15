Найдено блокирующее коронавирус лекарство

Канадские вирусологи подтвердили эффективность очередного препарата в борьбе против коронавируса. Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Biological Chemistry.
Ученые из Университета Альберты (Канада) заметили, что препарат ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола, блокирует механизмы размножения коронавируса. Медики заявили, что тестировали лекарство против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который является родственным коронавирусу SARS-CoV-2. Вирусологи сделали вывод, что ремдесивир является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса.
Вирусологи Матиас Гетте (Matthias Gotte) и Егор Чесноков, занимавшиеся исследованием, заметили, что ремдесивир можно расценивать как противовирусное средство прямого действия против SARS-CoV-2. Ученые подчеркнули, что документирование факта прямого действия препарата подтверждает перспективность его дальнейших клинических испытаний. При этом Гетте резюмировал, что на основе лабораторных исследований нельзя однозначно говорить, что препарат будет эффективен в реальных условиях.
«Мы должны набраться терпения и дождаться результатов рандомизированных клинических испытаний», — подчеркнул Гетте. Ремдесивир является одним из препаратов, эффективность которых отслеживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе испытаний, проводимых в 12 странах мира. Медики считают, что итоги исследований можно будет ожидать уже в апреле или мае.
Ранее японские ученые заметили эффективность антиретровирусного препарата нелфинавира на вирусные частицы SARS-CoV-2. Медики заявили, что лекарство эффективно останавливает размножение вируса даже в малых дозах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения