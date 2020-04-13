Найдено блокирующее размножение коронавируса лекарство

Японские медики зафиксировали эффект популярного препарата от ВИЧ на коронавирус. Результаты исследования были опубликованы на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.
Ученые проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Выяснилось, что один из них — нелфинавир, — который выступает ингибитором протеазы ВИЧ-1, заметно подавляет репликацию коронавируса. Медики заметили, что лекарство от ВИЧ эффективно останавливает размножение вируса даже при использовании малых доз.
В заключении экспертов говорится, что нелфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Ученые резюмировали, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.
9 апреля Минздрав России расширил список лекарств для терапии зараженных коронавирусом. В число препаратов вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны. В заявлении говорится, что приведенные схемы не гарантируют однозначного эффекта, поэтому назначать лечение в каждом конкретном случае должна врачебная комиссия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения