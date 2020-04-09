Российский академик спрогнозировал сроки появления лекарства от коронавируса

Лекарства для лечения коронавируса появятся не раньше, чем через 1,5-2 года. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинского университета имени Сеченова Виталий Зверев в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит «Интерфакс».

По словам ученого, вирус «мы получили навсегда», поэтому разрабатывать лекарства от него нужно «в спокойной обстановке». Эти правила, по его мнению, не позволяют создавать новые препараты «ни за месяц, ни за год». «То есть проводить испытания на животных, на культуре клеток, как положено», — пояснил Зверев.

Кроме того, академик отметил, что попытка лечения пациентов с коронавирусом препаратами от других инфекций не имеет обоснований. «Меня очень пугает то, что вот эти 96 препаратов, которые раньше применялись против других инфекций, пытаются сейчас внедрить в практику здравоохранения. Это неправильно», — отметил ученый.

Ранее Минздрав России внес коррективы в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных. В ведомстве посоветовали лечить больных с COVID-19 следует следующими препаратами: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!