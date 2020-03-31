Раскрыт механизм проникновения коронавируса

Исследователи Университета Миннесоты создали трехмерную модель белка коронавируса, которая поможет найти лекарство от болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые изучили биологический механизм распространения коронавирусной инфекции, создав подробную 3D-модель. Детальный анализ структуры вируса показал, что благодаря специальным шипам SARS-CoV-2 примерно в четыре раза быстрее проникает в клетку, чем другой коронавирус SARS во время вспышки атипичной пневмонии. Частицы вируса проникают через нос и рот и имеют высокую вероятность закрепления в верхних дыхательных путях.
С помощью рентгеновской кристаллографии ученым удалось создать трехмерную карту белка коронавируса и клеточного белка ACE-2. С помощью ACE-2 инфекция получает возможность проникнуть в организм человека и начать размножаться. По словам специалистов, по сравнению с вирусом, вызвавшим вспышку заболеваний в 2002-2003 годах, коронавирус имеет новые варианты связи с человеческой клеткой, что позволяет ему быстро распространяться среди людей.
Трехмерная модель вируса поможет ученым в поиске потенциальных лекарств, которые нейтрализуют SARS-CoV-2 до момента, как произойдет усиление репликации и дальнейшее распространение инфекции от одного человека к другому. «Будущий препарат на основе антител сможет связаться с частицами вируса быстрее и прочнее, чем рецептор ACE-2, что сделает его потенциальным лекарством от коронавируса», — заявил один из участников исследования доктор Фанг Ли.
30 марта врач-эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что остановить распространение вируса до появления вакцины поможет информирование людей о масштабах эпидемии. Специалист также заметил, что равнодушное отношение к подобным заболеваниям не проходит бесследно, и привел в пример большое количество жертв в Италии.
Во всем мире более 786 тысяч человек заразились коронавирусом, из них 37,8 тысячи скончались, 166 тысяч полностью вылечились. По состоянию на 31 марта, в России выявлено 2337 случаев инфицирования в 73 регионах, зарегистрировано 17 летальных исходов течения заболевания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения