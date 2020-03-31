В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

В России за сутки заразились коронавирусом 500 человек в 24 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.
В общей сложности по состоянию на 31 марта в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах. Диагнозы впервые поставлены в Магаданской и Астраханской областях.
Большинство новых заразившихся зафиксировано в Москве (387), Санкт-Петербурге (48), Дагестане и Свердловской области (по 9).
Зарегистрировано 17 летальных исходов течения заболевания, 121 человек полностью излечился, при этом за сутки выздоровели 55 человек.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие меры приняли в 32 субъектах страны. Согласно введенным ограничениям, на улицу запрещено выходить без уважительной причины, среди которых: покупка продуктов и лекарств, выгул собак в 100 метрах от дома, вынос мусора, поездка на работу, получение экстренной медицинской помощи.
В мире более 786 тысяч человек заразились коронавирусом. Из низ 37,8 тысячи скончались, 166 тысяч полночью вылечились. Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зарегистрирована в декабре в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения