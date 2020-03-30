В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в столице в своем Telegram-канале.
Всем пациентам было от 76 до 86 лет, у них был подтвержден диагноз «пневмония» и положительный тест на коронавирус. Также сообщается, что двое из них находились на искусственной вентиляции легких.
Умершие имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди сопутствующих заболеваний также хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. У двоих погибших был сахарный диабет.
По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровело. Количество умерших выросло с 10 до 14.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения