Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Губернатор заявил, что инфекцию распространили двое граждан, которые не соблюдали карантин, вернувшись из-за границы в регион.

«Распространение по области произошло в результате действий недобросовестного гражданина, который вернулся с Кубы. Мало того что он побывал в Петербурге, он уже с температурой и плохим самочувствием поездом из Петербурга приехал в Апатиты», — рассказал Чибис. Он добавил, что этот гражданин заразил несколько человек в поезде, а затем ходил на работу и в ресторан. По словам губернатора, мужчина мог потенциально заразить около 200 человек, всех их проверяют. Теперь в отношении гражданина проводится проверка, глава региона не исключил возбуждение уголовного дела.

Также он рассказал о вернувшейся в Мончегорск женщине из Испании, которая после поездки ходила на работу МФЦ и принимала людей.

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По словам Чибиса, в регионе пять подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще 19 — предварительно подтвержденных результатов. Губернатор отметил, что одного человека уже вылечили и выписали. «На обсервацию попал и глава администрации города, который пришел открывать турнир, он со всеми вместе находился в медицинском учреждении, соблюдая все необходимые ограничения», — добавил он.

Во избежание распространения инфекции города Кировск и Апатиты закрыли на въезд, на территории всей Мурманской области ввели режим повышенной самоизоляции.

Кроме того, власти ограничили въезд в Териберку и Ура-Губу, которые являются «меккой для рыбаков». По словам Чибиса, в это время жители Москвы и Петербурга ловят там рыбу, однако в настоящее время все гостиницы и базы закрыли.

30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.

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