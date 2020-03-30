Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Губернатор заявил, что инфекцию распространили двое граждан, которые не соблюдали карантин, вернувшись из-за границы в регион.
«Распространение по области произошло в результате действий недобросовестного гражданина, который вернулся с Кубы. Мало того что он побывал в Петербурге, он уже с температурой и плохим самочувствием поездом из Петербурга приехал в Апатиты», — рассказал Чибис. Он добавил, что этот гражданин заразил несколько человек в поезде, а затем ходил на работу и в ресторан. По словам губернатора, мужчина мог потенциально заразить около 200 человек, всех их проверяют. Теперь в отношении гражданина проводится проверка, глава региона не исключил возбуждение уголовного дела.
Также он рассказал о вернувшейся в Мончегорск женщине из Испании, которая после поездки ходила на работу МФЦ и принимала людей.
По словам Чибиса, в регионе пять подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще 19 — предварительно подтвержденных результатов. Губернатор отметил, что одного человека уже вылечили и выписали. «На обсервацию попал и глава администрации города, который пришел открывать турнир, он со всеми вместе находился в медицинском учреждении, соблюдая все необходимые ограничения», — добавил он.
Во избежание распространения инфекции города Кировск и Апатиты закрыли на въезд, на территории всей Мурманской области ввели режим повышенной самоизоляции.
Кроме того, власти ограничили въезд в Териберку и Ура-Губу, которые являются «меккой для рыбаков». По словам Чибиса, в это время жители Москвы и Петербурга ловят там рыбу, однако в настоящее время все гостиницы и базы закрыли.
30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения