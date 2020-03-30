Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной. С таким опровержением выступил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в столице в своем Telegram-канале.

Как пояснили в штабе, на данный момент срок режима самоизоляции определяется указом президента России Владимира Путина, согласно которому нерабочей объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля.

«Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — подчеркнули в штабе.

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

Ранее 30 марта оперштаб ошибочно сообщил, что режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля. Отмечалось, что такая дата была якобы определена указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин ввел в Москве режим всеобщей изоляции 29 марта. Режим начал действовать 30 марта, он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Он не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!