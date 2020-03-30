Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной. С таким опровержением выступил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в столице в своем Telegram-канале.
Как пояснили в штабе, на данный момент срок режима самоизоляции определяется указом президента России Владимира Путина, согласно которому нерабочей объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля.
«Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — подчеркнули в штабе.
Ранее 30 марта оперштаб ошибочно сообщил, что режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля. Отмечалось, что такая дата была якобы определена указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Собянин ввел в Москве режим всеобщей изоляции 29 марта. Режим начал действовать 30 марта, он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Он не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения