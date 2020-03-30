Мэрия Москвы ответила на 29 главных вопросов о всеобщем режиме изоляции

Мэрия Москвы разъяснила положения всеобщего режима изоляции, вступившего в силу в столице и Подмосковье 30 марта для сдерживания распространения коронавируса. Ответы на 29 главных вопросов о новых правилах опубликованы на сайте столичного правительства.

В мэрии, в частности, прокомментировали тему доступа в общественный транспорт. Он продолжит работать в обычном режиме, а указ мэра Сергея Собянина о режиме изоляции не предусматривает ограничения движения личного, служебного и специального автотранспорта, говорится в публикации. Такси также продолжит работать по-прежнему, без дополнительного регулирования цен.

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

На вопросы о введении в городе специальных пропусков для выхода из жилища власти ответили кратко, заявив лишь, что все разъяснения по этой теме будут содержаться в отдельном акте правительства Москвы. Когда выйдет данный документ, в мэрии не уточнили. Аналогичный ответ пресс-служба столичного правительства дала на вопросы о технической системе контроля за гражданами, о которой говорил Собянин, статусе QR-кода, штрафах за нарушения изоляции, а также о том, до какого числа действует карантин, что делать в случае, если запланирован переезд.

В период действия режима изоляции горожанам запрещается заниматься спортом на улице, в том числе бегать вокруг дома, говорится в публикации. Также запрещается заниматься спортом на специально предназначенных для этого общественных площадках с тренажерами.

Пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей, обещанное всем людям, которые потеряют работу в Москве из-за ограничений по коронавирусу, получат только жители столицы. Выплаты начнутся автоматически, если гражданин уже состоит на бирже труда.

30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!