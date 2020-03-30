Мэрия Москвы ответила на 29 главных вопросов о всеобщем режиме изоляции

Мэрия Москвы разъяснила положения всеобщего режима изоляции, вступившего в силу в столице и Подмосковье 30 марта для сдерживания распространения коронавируса. Ответы на 29 главных вопросов о новых правилах опубликованы на сайте столичного правительства.
В мэрии, в частности, прокомментировали тему доступа в общественный транспорт. Он продолжит работать в обычном режиме, а указ мэра Сергея Собянина о режиме изоляции не предусматривает ограничения движения личного, служебного и специального автотранспорта, говорится в публикации. Такси также продолжит работать по-прежнему, без дополнительного регулирования цен.
На вопросы о введении в городе специальных пропусков для выхода из жилища власти ответили кратко, заявив лишь, что все разъяснения по этой теме будут содержаться в отдельном акте правительства Москвы. Когда выйдет данный документ, в мэрии не уточнили. Аналогичный ответ пресс-служба столичного правительства дала на вопросы о технической системе контроля за гражданами, о которой говорил Собянин, статусе QR-кода, штрафах за нарушения изоляции, а также о том, до какого числа действует карантин, что делать в случае, если запланирован переезд.
В период действия режима изоляции горожанам запрещается заниматься спортом на улице, в том числе бегать вокруг дома, говорится в публикации. Также запрещается заниматься спортом на специально предназначенных для этого общественных площадках с тренажерами.
Пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей, обещанное всем людям, которые потеряют работу в Москве из-за ограничений по коронавирусу, получат только жители столицы. Выплаты начнутся автоматически, если гражданин уже состоит на бирже труда.
30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения