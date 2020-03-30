Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 марта.

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Глава государства отметил, что сейчас делается все, чтобы угроза заражения коронавирусом не затронула большого количества людей.

«Россия выиграла время в борьбе с коронавирусом», — сказал он.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует всеобщий режим изоляции. Жителям всех возрастов не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины. В частности, выходить позволяется для обращения за экстренной медицинской помощью, выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.

Премьер министр призвал ввести аналогичные меры и в других субъектах РФ для снижения скорости распространения нового вируса.

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