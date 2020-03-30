Путин одобрил «кажущиеся избыточными» меры для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин одобрил принятие всех необходимых мер для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, это следует делать, даже если некоторым гражданам данные меры кажутся избыточными. «Береженого бог бережет», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил об успехах в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметив, что в настоящий момент делается все, чтобы глобальная пандемия не затронула большого количества людей в России.

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Кроме того, Путин назвал оправданным введение в Москве и Московской области режима всеобщей изоляции, в рамках которого власти обязали граждан не покидать жилище без веской причины. Решение вызвало критику со стороны ряда политиков, которые назвали его не соответствующим Конституции и указали, что власти субъектов не имеют полномочий по ограничению прав граждан на свободу перемещения.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует всеобщий режим изоляции. Жителям всех возрастов не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины. В частности, выходить позволяется для обращения за экстренной медицинской помощью, выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин. В правительстве призвали власти регионов принять аналогичные решения.

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