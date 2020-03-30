Путин одобрил «кажущиеся избыточными» меры для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин одобрил принятие всех необходимых мер для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, это следует делать, даже если некоторым гражданам данные меры кажутся избыточными. «Береженого бог бережет», — сказал Путин.
Российский лидер также заявил об успехах в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметив, что в настоящий момент делается все, чтобы глобальная пандемия не затронула большого количества людей в России.
Кроме того, Путин назвал оправданным введение в Москве и Московской области режима всеобщей изоляции, в рамках которого власти обязали граждан не покидать жилище без веской причины. Решение вызвало критику со стороны ряда политиков, которые назвали его не соответствующим Конституции и указали, что власти субъектов не имеют полномочий по ограничению прав граждан на свободу перемещения.
С 30 марта в Москве и Подмосковье действует всеобщий режим изоляции. Жителям всех возрастов не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины. В частности, выходить позволяется для обращения за экстренной медицинской помощью, выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин. В правительстве призвали власти регионов принять аналогичные решения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения