Определены места патрулирования полиции в Москве в режиме всеобщей изоляции

Московским полицейским определят места патрулирования в режиме всеобщей изоляции и выдадут указания о мерах, которые будут применяться к нарушителям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, подлинность которого подтвердил источник в силовых структурах.
Сотрудники правоохранительных органов будут отслеживать граждан на детских и спортивных площадках, открытых стадионах, пляжных зонах в парках, набережных, скверах, бульварах. Также москвичам нельзя собираться более двух человек на лавочках, площадках для выгула собак, во дворах жилых домов, возле поликлиник, детских садов, школ, автомоек, гаражей и автостоянок. Под запретом посещение кладбищ и мемориалов, а также смотровых площадок.
Полицейские будут информировать нарушителей об указе мэра Москвы об ужесточении режима самоизоляции в городе. В случае неповиновения и отказа граждан выполнить требования полиции, у них будет затребован паспорт для составления протокола об административной ответственности. Если же человек откажется предъявить документ либо при его отсутствии, при агрессивном поведении нарушителя и его сопротивлении, а также попытке скрыться с места правонарушения, сотрудники полиции будут доставлять граждан в отдел внутренних дел для выяснения личности и привлечения к административной ответственности.
Предпринимаемые меры необходимы исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан, отметил источник издания. Уже началось патрулирование на севере Москвы.
С 30 марта решением мэра столицы Сергея Собянина в городе действует всеобщий режим изоляции. Покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста. На улицу можно выходить в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.
Позже аналогичные меры ввели в Подмосковье и Мурманской области.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения