Мишустин рассказал о подготовке Собяниным режима изоляции в Москве

Меры по новым ограничениям, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, обсуждались с правительством России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 марта.

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Мишустин также рассказал, что поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для недопущения новых завозных случаев коронавируса.

С 30 марта решением Собянина в столице действует всеобщий режим изоляции. Покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста. На улицу можно выходить в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.

Позже аналогичные меры ввели в Подмосковье и Мурманской области. Мишустин призвал власти субъектов последовать этому примеру.

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