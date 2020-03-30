Мишустин рассказал о подготовке Собяниным режима изоляции в Москве

Меры по новым ограничениям, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, обсуждались с правительством России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 марта.
Мишустин также рассказал, что поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для недопущения новых завозных случаев коронавируса.
С 30 марта решением Собянина в столице действует всеобщий режим изоляции. Покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста. На улицу можно выходить в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.
Позже аналогичные меры ввели в Подмосковье и Мурманской области. Мишустин призвал власти субъектов последовать этому примеру.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения