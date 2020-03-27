Российский регион задействует телемедицину в лечении пациентов с коронавирусом

Медработники Ненецкого автономного округа (НАО) при необходимости задействуют телемедицину для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и находящихся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Ненецкая окружная больница подготовила план по перепрофилированию лечебных и структурных подразделений для приема пациентов с коронавирусом, если такие будут. Для этих целей в стационаре развернуты семь коек для оказания реанимационной помощи и около 30 коек для больных в легкой и средней степени тяжести. «В случае появления пациентов с коронавирусной инфекцией в сельских населенных пунктах они будут помещены в изоляторы на базе участковых больниц и амбулаторий», — рассказал главный врач Ненецкой окружной больницы Дмитрий Козенков.

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Он добавил, что в медучреждении создан необходимый запас лекарственных препаратов. «У нас имеются запасы препаратов антибактериальной терапии и этиотропной противовирусной терапии. На случай появления пациентов с новой коронавирусной инфекцией у нас в настоящее время имеется препарат "Калетра", который рекомендован как раз для лечения таких пациентов», — уточнил Козенков.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве. В НАО не зарегистрирован ни один заразившийся.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества — одни из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также нацпроект направлен на изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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