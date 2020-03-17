Московские медики получат прибавки к зарплате за борьбу с коронавирусом

Московским медикам установили прибавки к зарплате за работу по борьбе с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мы стараемся поощрять наших медиков и дополнительно выплатим им надбавку», — пояснила она.

По словам Раковой, средний медицинский персонал будет получать до 50 тысяч рублей, младший — до 30 тысяч. Врачам начнут платить зарплату размером до 70 тысяч рублей. Молодым специалистам, которых также планируется привлечь к работе, будет назначен оклад в размере до 90 тысяч рублей.

За три месяца медработникам планируется выплатить около 620 миллионов рублей. «Денежные средства будут поступать в медучреждения в виде субсидий и затем выплачиваться непосредственно сотрудникам», — сказала Ракова.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения Голикова назвала завозными, остальные оказались «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

До 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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