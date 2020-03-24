Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом

Регионы России начали поощрять медработников, работающих с заразившимися коронавирусом пациентами. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Липецкой области при выписке из больницы первых заразившихся уже отметили троих сотрудников. Специалисты получили благодарственные грамоты от губернатора региона, а учреждение, в котором они работают, — сертификат на миллион рублей.

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В Астраханской области в первую очередь собираются премировать тех, кто контактирует с людьми, вернувшимися из неблагополучных районов: сотрудников скорой помощи и участковых врачей. Сумма выплат определена по всей стране, количество получателей зависит от числа заразившихся и общей нагрузки.

Медикам Самарской области по итогам марта будут начислены надбавки в размере не менее 30 процентов от зарплаты. При этом среднему и младшему персоналу выплатят больше.

В Ульяновской области меры поддержки коснутся не только медиков, но и сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров. Для поощрения активных участников работы по профилактике распространения инфекции создадут специальный фонд.

Ранее в марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Согласно документу, 10,2 миллиарда рублей будет перечислено Минздраву, который займется распределением средств между субъектами. Еще 1,6 миллиарда рублей получит Роспотребнадзор.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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