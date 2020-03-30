Кремль прокомментировал введение всеобщего режима изоляции в Москве

В Кремле считают, что принимаемые в России, в том числе в Москве, меры абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и обеспечению эпидемиологической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 марта.

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Песков отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным меры по борьбе с коронавирусом.

Вопрос о спецпропусках для движения по столице представитель Кремля переадресовал к мэрии.

С 30 марта решением Собянина в столице действует всеобщий режим изоляции. Покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста.

За сутки в России обнаружено 302 новых случая заражения. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек.

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