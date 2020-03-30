Кремль прокомментировал введение всеобщего режима изоляции в Москве

В Кремле считают, что принимаемые в России, в том числе в Москве, меры абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и обеспечению эпидемиологической безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 марта.
Песков отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным меры по борьбе с коронавирусом.
Вопрос о спецпропусках для движения по столице представитель Кремля переадресовал к мэрии.
С 30 марта решением Собянина в столице действует всеобщий режим изоляции. Покидать место проживания без уважительной причины запрещается всем жителям независимо от возраста.
За сутки в России обнаружено 302 новых случая заражения. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 212 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения