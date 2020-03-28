В России за сутки умер второй человек с коронавирусом

В Петербурге в больнице имени Боткина скончался пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, пишут РИА Новости.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал он.

Это второй случай за минувшие сутки. Ранее стало известно о смерти мужчины в Оренбурге. Житель Бузулука страдал хроническими заболеваниями. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Те, в свою очередь, диагностировали коронавирус. Вместе с ним были госпитализированы шесть членов семьи.

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В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев достигло 1264.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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