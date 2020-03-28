В России еще 228 человек заразились коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264. Они зафиксированы в 62 регионах.

По последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, умерли четверо зараженных, однако утром 28 марта стало известно о смерти заболевшего коронавирусной инфекцией в Оренбурге. Это первый случай смерти инфицированного коронавирусом за пределами Москвы.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. Неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса.

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