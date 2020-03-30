Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей: около 20 процентов жителей столицы не следуют рекомендациям об ограничении контактов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, передает ТАСС.

Столичный градоначальник подтвердил, что жесткие ограничительные меры были введены из-за москвичей, которые проигнорировали указания властей. «Даже по Москве мы видим, около 20 процентов граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию», — пояснил он.

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Ранее источники «Коммерсанта» рассказали, что мэрия Москвы приняла решение ввести всеобщий режим самоизоляции из-за жителей, которые отправились на прогулки и устраивали пикники в прошедшие выходные. Фото- и видеозаписи, запечатлевшие такое поведение москвичей, стали последним доводом для введения режима строгой изоляции горожан.

29 марта Собянин ввел режим всеобщей самоизоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы.

По данным на 30 марта, в России насчитывается 1534 зараженных коронавирусом, из них в Москве — 1014. Восемь пациентов умерли.

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