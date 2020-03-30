Названы виновники введения в Москве всеобщего режима изоляции

Любителей пикников назвали виновниками введения в Москве всеобщего режима изоляции. На решение мэра Москвы Сергея Собянина повлияли жители города, отправившиеся гулять в выходные, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В сообщении столичного градоначальника в личном блоге указано: «Передвижения по городу снизились на две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали».

По словам собеседников издания, речь идет о москвичах, устроивших пикники в парках, например, в Серебряном бору или Лосином Острове. Они утверждают, что фото- и видеозаписи, запечатлевшие такое поведение москвичей, стали последним доводом для введения режима строгой изоляции горожан.

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«Люди восприняли объявленные президентом [России Владимиром Путиным] выходные как досуг и по-прежнему проводят время на улице, поэтому и было принято решение ввести жесткие меры», — подчеркнул другой источник «Коммерсанта». По его данным, эти меры были согласованы с Кремлем, однако принимались под ответственность губернаторов Москвы и Московской области.

29 марта Собянин ввел режим всеобщей самоизоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы.

По данным на 30 марта, в России насчитывается 1534 зараженных коронавирусом, из них в Москве — 1014. Восемь пациентов умерли.

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