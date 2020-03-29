Правительство России изменило список товаров первой необходимости. Об этом сообщается на сайте кабинета.
Документ утверждает рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости и конкретизирует ряд позиций. Отмечается, что региональные власти смогут вносить изменения в утвержденный список исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
В качестве детских товаров отдельно выделены подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка. В перечень необходимых санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Также отдельным пунктом отмечен стиральный порошок.
Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с распространением коронавируса 28 марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Восемь пациентов с новой инфекцией скончались, еще 64 человека вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения