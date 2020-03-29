Правительство России изменило список товаров первой необходимости. Об этом сообщается на сайте кабинета.

Документ утверждает рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости и конкретизирует ряд позиций. Отмечается, что региональные власти смогут вносить изменения в утвержденный список исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

В качестве детских товаров отдельно выделены подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка. В перечень необходимых санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей входят медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Также отдельным пунктом отмечен стиральный порошок.

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с распространением коронавируса 28 марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Восемь пациентов с новой инфекцией скончались, еще 64 человека вылечились.

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