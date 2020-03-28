Мишустин ограничил работу общепита в России

Питание в общественных местах на нерабочей неделе разрешается только с обслуживанием навынос и с доставкой заказов на дом. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства 28 марта.

В документе уточняется, что такая мера была принята в целях выполнения указа президента России Владимира Путина об объявлении в стране выходных дней, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции. Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.

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За последние сутки в России скончались два человека с коронавирусом. Число новых случаев заражения достигло 228, общее число выявленных случаев — 1264.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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