Мишустин ограничил работу общепита в России

Питание в общественных местах на нерабочей неделе разрешается только с обслуживанием навынос и с доставкой заказов на дом. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства 28 марта.
В документе уточняется, что такая мера была принята в целях выполнения указа президента России Владимира Путина об объявлении в стране выходных дней, а также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции. Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.
За последние сутки в России скончались два человека с коронавирусом. Число новых случаев заражения достигло 228, общее число выявленных случаев — 1264.
25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения