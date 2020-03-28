Описана защищающая от коронавируса медицинская маска

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко описал медицинскую маску, способную защитить от заражения коронавирусом нового типа. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Мурашко, четырехслойная марлевая маска — эффективное средство защиты при пандемии коронавируса. Министр отметил, что данные маски прошли тестирования и разрешены к продаже. «Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — пояснил политик.
Как правило, одноразовые медицинские маски содержат три слоя, однако существуют модели с дополнительной защитой. Снаружи маска может иметь водоотталкивающее покрытие, а промежуточный фильтрующий слой иногда пропитывают антибактериальным составом.
Марлевая маска широко распространена за счет того, что ее можно легко изготовить даже в домашних условиях. Для этого потребуется лишь несколько слоев стерильного бинта. Марлевые маски разрешено носить не более трех часов. В период эпидемии или в лечебных учреждениях рекомендуется использовать маску не более двух часов.
23 марта в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.
В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.
18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок. Из документа следует, что заключенные должны шить маски ежедневно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения