Россиянам объяснили правила обращения с использованными медицинскими масками

Использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. О правилах обращения с изделиями рассказали в Роспотребнадзоре, передает «Комсомольская правда».

В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.

Материалы по теме «В советское время информация скрывалась — в этом были плюсы» Как правильно реагировать на слухи о коронавирусе и не сойти с ума в изоляции

18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок. Из документа следует, что заключенные должны шить маски ежедневно. Помимо масок в категорию средств индивидуальной защиты входят халаты и лекарства.

23 марта в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными инфекцией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!