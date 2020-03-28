В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает ТАСС.
Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — заключила она.
В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек.
25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения