В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает ТАСС.

Уточняется, что лекарство было разработано на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — заключила она.

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В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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