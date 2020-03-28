Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за коронавируса

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В приложении к нему указаны 23 категории товаров: для детей (включая соски для бутылочек), мыло и моющие средства, санитарно-гигиенические средства и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма), бензин и другое топливо, автозапчасти (в том числе шины и покрышки), электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютеры и оборудование к ним, садовый инвентарь, стройматериалы, сантехника, товары для тушения пожаров, газеты и журналы, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и контактные линзы, табачная продукция, а также сопутствующие товародвижению товары (упаковки, ценники, кассовые ленты и другое).

«При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень», — говорится в тексте документа.

Этим же распоряжением Мишустин ограничил работу заведений общественного питания, указав, что они могут предоставлять свои услуги только с обслуживанием навынос и доставкой заказов.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Шестеро пациентов с новой инфекцией скончались. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий. Следующая неделя объявлена нерабочей.

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