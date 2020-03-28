В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, тем, кто приобрел туры, начали возвращать средства. Граждане, выкупившие туры с перелетом, будут доставлены домой на специальных чартерных рейсах.
Самостоятельно приехавшим в Сочи и заселившимся в отели до 28 марта предлагается вернуться в свои города. Многие туристы согласились с этим, отметил Доморат.
Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.
По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Шестеро пациентов с новой инфекцией скончались. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения