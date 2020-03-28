В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, тем, кто приобрел туры, начали возвращать средства. Граждане, выкупившие туры с перелетом, будут доставлены домой на специальных чартерных рейсах.

Самостоятельно приехавшим в Сочи и заселившимся в отели до 28 марта предлагается вернуться в свои города. Многие туристы согласились с этим, отметил Доморат.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Шестеро пациентов с новой инфекцией скончались. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий.

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