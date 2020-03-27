Названы страны с наибольшим числом застрявших россиян после закрытия границ

Росавиация назвала страны, где находится наибольшее число россиян, которые застряли за границей из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в Индонезии в настоящий момент находится 4 тысячи россиян, а в Таиланде — 17 тысяч. Ожидается, что их отправят на родину в течение следующей недели. Известно, что из Индонезии граждан России вывезут рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

В Латинской Америке также готовят вывоз россиян на родину. Борт с 524 пассажирскими местами вылетит из Москвы в этом направлении 30 марта.

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Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко. По последним данным, за рубежом по-прежнему находятся около 45 тысяч граждан России.

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