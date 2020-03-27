Мишустин пообещал не бросать застрявших за границей россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал не бросать российских граждан, застрявших за границей во время обострения ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, все россияне, которые в настоящее время находятся на территории иностранных государств, но хотят вернуться на родину, смогут это сделать. «Мы не бросим наших граждан, оставшихся за рубежом», — заключил он.

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24 марта эксперты комитета по туризму Московской области дали советы российским туристам, застрявшим за границей. Россиянам посоветовали звонить на Горячую линию «Турпомощи» по телефонам +7-499-678-12-03 и +7-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов). Там туристов сориентируют, как вести себя с учетом обстановки в стране, где они оказались.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко. По последним данным, за рубежом по-прежнему находятся около 45 тысяч граждан России.

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