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Туристы не захотели возвращаться с Бали в охваченные коронавирусом страны

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Фото: Fikri Yusuf / Reuters

Около двух тысяч туристов не захотели возвращаться с острова Бали в охваченные коронавирусом страны. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает газета Jakarta Post.

Граждане Китая, стран Европы и США обратились к властям острова с просьбами продлить им визы по программе emergency stay permit (пребывание в стране по чрезвычайным обстоятельствам). Они объяснили свое решение отсутствием желания и возможности вернуться в свои страны, закрывшие границы из-за пандемии коронавируса.

Как отметили в Министерстве законности и прав человека Индонезии, 80 процентов обратившихся — китайцы.

С начала эпидемии на индонезийском острове зафиксированы всего шесть случаев заражения коронавирусом, при этом скончались двое человек, оба оказались иностранцами. Один из них упал с мотоцикла посреди улицы, изначально причиной его смерти посчитали алкогольное отравление, и СМИ даже прозвали его «пьяным туристом». Однако позже вскрытие показало, что причиной смерти гражданина Франции стала коронавирусная инфекция.

Всего в Индонезии подтверждено 369 случаев заражения коронавирусом, 32 человека умерли. Уровень смертности в стране считается одним из самым высоких среди других государств Юго-Восточной Азии.

За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом, в том числе Индонезии. Также россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории и Марокко.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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