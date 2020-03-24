Туристы не захотели возвращаться с Бали в охваченные коронавирусом страны

Около двух тысяч туристов не захотели возвращаться с острова Бали в охваченные коронавирусом страны. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает газета Jakarta Post.

Граждане Китая, стран Европы и США обратились к властям острова с просьбами продлить им визы по программе emergency stay permit (пребывание в стране по чрезвычайным обстоятельствам). Они объяснили свое решение отсутствием желания и возможности вернуться в свои страны, закрывшие границы из-за пандемии коронавируса.

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Как отметили в Министерстве законности и прав человека Индонезии, 80 процентов обратившихся — китайцы.

С начала эпидемии на индонезийском острове зафиксированы всего шесть случаев заражения коронавирусом, при этом скончались двое человек, оба оказались иностранцами. Один из них упал с мотоцикла посреди улицы, изначально причиной его смерти посчитали алкогольное отравление, и СМИ даже прозвали его «пьяным туристом». Однако позже вскрытие показало, что причиной смерти гражданина Франции стала коронавирусная инфекция.

Всего в Индонезии подтверждено 369 случаев заражения коронавирусом, 32 человека умерли. Уровень смертности в стране считается одним из самым высоких среди других государств Юго-Восточной Азии.

За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом, в том числе Индонезии. Также россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории и Марокко.

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