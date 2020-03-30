Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер счел оправданными соответствующие меры, объявленные в ряде российских регионов.
Ранее глава государства заявил, что в стране удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе. Кроме того, он одобрил принятие всех необходимых мер для борьбы с коронавирусом, пояснив, что это следует делать, даже если некоторым людям данные меры кажутся избыточными.
По данным на 30 марта, в России общее число зараженных составляет 1836 человек. Коронавирус выявлен в 71 регионе. Известно о 11 умерших из-за коронавируса гражданах. 66 человек полностью вылечились.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы. Некоторые субъекты Российской Федерации уже последовали примеру столицы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения