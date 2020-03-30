Президент России Владимир Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом, а также призвал россиян проявить заботу о старшем поколении. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 марта.

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В частности, он поручил кабмину предусмотреть компенсации регионам при размещении на своей территории больных из других субъектов Федерации.

Также полпреды президента должны лично контролировать вместе с губернаторами оказание помощи гражданам старше 65 лет. «Самоуспокоенности быть не должно, только спокойная работа», — подчеркнул российский лидер.

Необходимо наладить работу по выявлению граждан, в последние две недели вернувшихся из-за рубежа, установить их контакты и родных, заявил Путин. В магазинах и аптеках надо создать особый порядок обслуживания, не допускающий очередей, продолжил он.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. (...) Прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», — заключил президент.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев в 71 субъекте Российской Федерации.

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