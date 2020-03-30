Названа дата конца режима самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. При этом на официальном сайте мэра Москвы дата не уточняется.

Дата окончания самоизоляции была определена указом мэра Москвы Сергея Собянина, пишет агентство.

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Ранее в мэрии Москвы разъяснили положения всеобщего режима изоляции. Так, в мэрии объяснили, что общественный транспорт будет работать в общем режиме. На вопросы о введении в городе специальных пропусков для выхода на улицу власти ответили, что все разъяснения по теме будут содержаться в отдельном акте правительства столицы.

Собянин ввел в Москве режим всеобщей изоляции 29 марта. Режим начал действовать 30 марта, он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Он не ограничивает права граждан на въезд Москвы и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощи, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещать ближайшие магазины или аптеки, а также выгуливать домашних животных и выносить мусор.

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