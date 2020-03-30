Волонтеры начали помогать россиянам по всей стране из-за карантина

Волонтеры во всех регионах России начали помогать гражданам, оказавшимся на карантине в связи с распространением коронавируса. Добровольцы действуют по запросам людей в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Все волонтеры ходят в специальной форме, имеют при себе бейдж и паспорт, а также знают номер обращения, который заявитель получил по звонку на горячую линию, или пароль. Кроме того, добровольцы не заходят в квартиры и бесконтактно доставляют продукты и лекарства.

К работе волонтерских штабов присоединились 24 тысячи человек. Все новички перед началом работы проходят обучающий видеокурс, в котором рассказывается, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, как общаться с пожилыми людьми в условиях распространения коронавируса и что делать в экстренных ситуациях. Затем волонтеры направляются на очный инструктаж, обязательную термометрию и получают индивидуальные комплекты защиты.

В сообщении отмечается, что многие пенсионеры перезванивают на горячую линию и благодарят всех, кто задействован в волонтерской работе. «Я так хочу от души поблагодарить за организацию и внимание к нам, к старикам», — рассказала жительница Владикавказа.

По данным на 30 марта, в колл-центр поступило свыше 67 тысяч звонков, были сформированы 15 тысяч заявок.

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