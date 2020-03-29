Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Москвичи с легкой формой течения коронавирусной инфекции будут по назначению врачей получать бесплатные противовирусные лекарства. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

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«Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», — сообщил он.

Доставку препаратов будут производить скорая помощь, сотрудники поликлиник и волонтеры.

Кроме того, градоначальник заявил о продлении на девять дней срока действия проездных билетов тем пассажирам, которые выполнят требование соблюдения домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля, не совершив ни одной поездки на общественном транспорте.

Также, по словам Собянина, ранее приостановленные студенческие и школьные проездные продлят на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

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