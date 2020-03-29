Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Москвичи с легкой формой течения коронавирусной инфекции будут по назначению врачей получать бесплатные противовирусные лекарства. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.
«Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», — сообщил он.
Доставку препаратов будут производить скорая помощь, сотрудники поликлиник и волонтеры.
Кроме того, градоначальник заявил о продлении на девять дней срока действия проездных билетов тем пассажирам, которые выполнят требование соблюдения домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля, не совершив ни одной поездки на общественном транспорте.
Также, по словам Собянина, ранее приостановленные студенческие и школьные проездные продлят на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения