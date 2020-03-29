В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 29 марта в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц», — указано в сообщении.
Уточняется, что для получения выплат не нужно писать заявление, они будут назначены автоматически.
Ранее 29 марта Собянин призвал жителей держать двухметровую дистанцию друг от друга в связи с распространением коронавируса в столице. Он также рекомендовал магазинам и аптекам, которые продолжают работать, по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать необходимую безопасную дистанцию.
Кроме того, мэр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заразились уже 1014 человек.
По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 64 человека. Девять зараженных умерли. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения