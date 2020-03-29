Коронавирус проник в еще один регион России

В Йошкар-Оле подтверждены два случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы Марий Эл.
Это первые случаи заражения в данной республике. Марий Эл стала 66-м регионом России, куда проник коронавирус.
Заболевшие — две женщины. Одна из них работала в одном из аэропортов Москвы и приехала в республику поездом, информация о второй не уточняется. Обе госпитализированы, их состояние удовлетворительное, отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев. По его словам, женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления.
По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Девять зараженных умерли. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения