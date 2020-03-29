В России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 российских регионах. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
По данным штаба, общее число выросло до 1534. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве, следом идет Московская область и Санкт-Петербург.
Согласно последним данным, число смертей пациентов с коронавирусом возросло до восьми человек.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве зафиксировано больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мэр призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля, объявленной в России выходной, не покидать квартир и домов без необходимости. В магазинах и аптеках Собянин попросил жителей Москвы соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения