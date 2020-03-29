В Москве начали поиски беглянки с коронавирусом

На юго-западе Москвы сотрудники полиции ищут женщину, сбежавшую из домашнего карантина по коронавирусу. Как сообщает «Интерфакс», у нее была подтверждена инфекция.

«Она была оставлена на домашнем карантине в квартире на Профсоюзной улице. Однако камеры видеонаблюдения показали, что она, несмотря на запрет, покинула дом», — сказал агентству информированный источник.

Известно, что женщине 45 лет. Агентство отмечает, что его корреспондентам не удалось связаться с беглянкой — ее мобильный телефон отключен, а к домашнему никто не подошел.

Ранее в воскресенье стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения коронавирусом от человека, который нарушил режим самоизоляции. Заболевший приходил в медцентр, где заразил сотрудника во время медосмотра. Установлено, что с зараженным контактировали 78 человек.

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