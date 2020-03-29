В Москве начали поиски беглянки с коронавирусом

На юго-западе Москвы сотрудники полиции ищут женщину, сбежавшую из домашнего карантина по коронавирусу. Как сообщает «Интерфакс», у нее была подтверждена инфекция.
«Она была оставлена на домашнем карантине в квартире на Профсоюзной улице. Однако камеры видеонаблюдения показали, что она, несмотря на запрет, покинула дом», — сказал агентству информированный источник.
Известно, что женщине 45 лет. Агентство отмечает, что его корреспондентам не удалось связаться с беглянкой — ее мобильный телефон отключен, а к домашнему никто не подошел.
Ранее в воскресенье стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения коронавирусом от человека, который нарушил режим самоизоляции. Заболевший приходил в медцентр, где заразил сотрудника во время медосмотра. Установлено, что с зараженным контактировали 78 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения